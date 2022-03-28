В Смольном подсчитывают ущерб, нанесенный ураганным ветром

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга вечером 28 марта, на данный момент известно, что штормовые порывы не оставили шансов четырем деревьям в массиве парка «Красное Село», а в Московском районе стихия не пощадила три растения: на бульваре вдоль проспекта Юрия Гагарина, на улице Ленсовета и на дороге в аэропорт Пулково-1. Во Фрунзенском районе города также повалены два молоденьких деревца.



Ранее в дежурную службу комблага поступили сообщения о шести повергнутых ветром деревьях в разных районах города. Кроме того, стихия сорвала информационные щиты, раскидала пластиковые ограждения, снесла два светофора и даже павильон ожидания транспорта.



«Фонтанка» рассказывала, как неожиданно вернувшаяся в Петербург зима повалила в городе остановки и деревья и насыпала за выходные 6 см снега.

