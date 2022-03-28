Вернувшаяся зима повалила в Петербурге остановки и деревья и насыпала за выходные 6 см снега

За выходные и ночь на понедельник в Петербурге выпало почти 6 сантиметров снега, сообщает 28 марта пресс-служба комитета по благоустройству. С вечера пятницы ветер срывал информационные щиты, пластиковые ограждения и временные дорожные знаки. В дежурную службу комитета поступило два сообщения об упавших светофорах, шесть — о поваленных деревьях (причем на улице Машиностроителей в Колпино дерево вырвало с корнем), три — о поврежденных павильонах на остановках общественного транспорта. Так, на улице Димитрова остановочный павильон опасно наклонился, у другого — на улице Лёни Голикова — сорвало крышу, а в Стрельне еще один и вовсе перевернуло. Всего в дежурную службу ведомства поступило 16 сообщений о разных происшествиях.

В понедельник, 28 марта, петербургские дороги чистят 729 машин и 1 257 дворников. Всё еще продолжается и вывоз снега: за неделю с 21 по 27 марта на утилизацию отправили более 54 тысяч кубометров снежных остатков и сколотой наледи. А теперь коммунальщикам предстоит собрать и вывезти свежую порцию снега.

На прошедшей неделе дорожные предприятия уже начали отмывать участки улиц, ограждения и остановочные павильоны в теплую погоду. На это ушло около 18 тысяч кубометров воды. Но из-за непогоды эти работы пришлось приостановить.

Также начали устранять дорожные ямы. На минувшей неделе заделали дефекты на площади более 4,9 тысячи квадратных метров. Кроме того, было прочищено 9,4 тысячи патрубков и дождеприемных колодцев, чтобы уходила талая вода. Не всем так повезло, например на многострадальной Ситцевой улице образовалась «традиционная» гигантская лужа.