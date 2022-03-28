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Задумал убить и поджёг дважды. Обвиняемый в покушении на семью из трёх человек на Дальневосточном арестован

Невский районный суд Петербурга отселил фигуранта уголовного дела о покушении на убийство от его несостоявшихся жертв. Следующий месяц Максиму Коновалову предстоит обживаться в камере следственного изолятора.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 марта суд удовлетворил ходатайства следствия и заключил Коновалова под стражу. Под арестом ему предстоит оставаться до 20 апреля, возражений против переселения не было.

Коновалова задержали в пятиэтажке на Искровском проспекте — примерно в пяти минутах пешком от дома на Дальневосточном, одну из квартир в котором, по версии следствия, мужчина пытался сжечь вместе с хозяином и двумя детьми в августе прошлого года.

По данным СК, отношения обвиняемого и потерпевшего вышли за рамки добрососедских, в результате Коновалов распалился так, что дважды поджёг квартиру.

Отцу с двумя детьми повезло выбраться, отделавшись лёгким отравлением дымом. Ущерб, который огонь нанёс имуществу, владельцы оценили без малого в 1,5 миллиона рублей.

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