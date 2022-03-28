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Экс-футболиста «Зенита» Ракицкого нашли в составе украинского «Металлиста»

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Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий временно примкнул к харьковскому «Металлисту». Такой вывод можно сделать из заявки украинской команды в товарищеском матче против клуба «Истанбул Башакшехир» на сборах в Турции.

«Металлист» выиграл со счетом 2:1.

Никаких официальных заявлений о подписании контракта с Ярославом Ракицким харьковский клуб пока не сделал. Возглавляет «Металлист» Александр Кучер, с которым Ракицкий продолжительное время выступал за донецкий «Шахтёр».

Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Вскоре после начала спецоперации на Украине Ракицкий покинул петербургский клуб, чтобы помочь семье.

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Комментарии (2)

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Какой футбол. Они же там в подвалах сидят, от бомбёжки прячутся
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