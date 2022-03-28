Экс-футболиста «Зенита» Ракицкого нашли в составе украинского «Металлиста»

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий временно примкнул к харьковскому «Металлисту». Такой вывод можно сделать из заявки украинской команды в товарищеском матче против клуба «Истанбул Башакшехир» на сборах в Турции.



«Металлист» выиграл со счетом 2:1.



Никаких официальных заявлений о подписании контракта с Ярославом Ракицким харьковский клуб пока не сделал. Возглавляет «Металлист» Александр Кучер, с которым Ракицкий продолжительное время выступал за донецкий «Шахтёр».



Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Вскоре после начала спецоперации на Украине Ракицкий покинул петербургский клуб, чтобы помочь семье.

