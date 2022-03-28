Федерация фехтования России разрешила иностранцам участвовать в российских турнирах

Иностранные спортсмены получат возможность принять участие в соревнованиях под эгидой Федерации фехтования России. Об этом 28 марта сообщили на сайте организации.
«В соответствии с рекомендациями Минспорта России было принято решение о допуске спортсменов иностранных государств на Чемпионат России, Кубок России, Первенства России, Всероссийские соревнования. Для иностранных делегаций ограничений по допуску на соревнования нет, электронная заявка должна быть направлена организаторам. Для регистрации спортсменам иностранных делегаций необходимо предоставить загранпаспорт и полис страхования в день соревнований», — говорится в официальном заявлении Федерации фехтования России.
Напомним, что российских спортсменов отстранили от участия практически во всех международных соревнованиях. А от тех, что не отстранили, некоторые отечественные атлеты отказались сами в знак солидарности с коллегами. Так, например, поступил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.