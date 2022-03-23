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Пловца Рылова допустили до чемпионата мира, но он отказался ехать в знак протеста против отстранения других российских спортсменов

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта. Как написал 23 марта сам спортсмен в своих социальных сетях, таким образом он выступил против отстранения других российских спортсменов от международных соревнований.

«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом. Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов. Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт, и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей», — заявил Рылов.

Международная федерация плавания (FINA) оказалась одной из немногих спортивных организаций, которая допустила россиян до участия, пусть и в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

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Комментарии (5)

reader-writer
Молодец, котик!))
AGP
Мужик 👍❗
Jordan Belfort
Браво! Молодец!👏
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