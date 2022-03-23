Пловца Рылова допустили до чемпионата мира, но он отказался ехать в знак протеста против отстранения других российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта. Как написал 23 марта сам спортсмен в своих социальных сетях, таким образом он выступил против отстранения других российских спортсменов от международных соревнований.



«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом. Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов. Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт, и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей», — заявил Рылов.

