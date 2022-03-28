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Кошелёк или трудовая книжка. В Петербурге анонимы пытаются через суд достать редкую валюту и не только

Анонимы забросали «взрывными» письмами петербургские суды 28 марта, но в требованиях разошлись. Здания эвакуируют избирательно, сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов города.

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Послания пришли на почту пяти районных судов. Авторы обещают взрывы, но не бесцельные. На Невский нацелились охотники за американской валютой, продажу которой ЦБ запретил в начале месяца. Требуют сто миллионов долларов.

Остальные суды атаковали «партизаны Руси», которые «видят и слышат каждого». «Высказывая свою позицию по поводу специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, рекомендуют писать заявление по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе.

Такие письма получили в Приморском, Сестрорецком, Красногвардейском и Куйбышевском. Два последних эвакуируются, поскольку на процессах есть слушатели.

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