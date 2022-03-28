А разговоров-то было. Машин в салонах много, и многие заметно подешевели

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Захлестнувший автосалоны в преддверии мартовских праздников бешеный спрос подостыл, и цены на одни и те же модели и комплектации некоторых автомобилей упали на сотню-другую тысяч рублей. Однако с другими машинами из разных сегментов все сложно: российские заводы поставляют их по капле или вовсе временно не работают.

По данным Росстата, с начала года отечественные легковые автомобили подорожали на 20,7%, иномарки — на 23,7%. Под отечественной легковушкой ведомство понимает исключительно машину марки ВАЗ в базовой комплектации средней ценовой категории, под иностранной — машины из той же категории, собранные как за рубежом, так и на российских заводах. Показатели, которые Росстат публикует еженедельно, показывают тренд — цены растут, причем попеременно то на первые, то на вторые автомобили. Например, на неделе с 12 по 18 марта отечественные машины подорожали на 7,42%, зарубежные — на 3,2%. Неделей ранее, наоборот, «иностранцы» росли на 6,85%, а стоимость «россиян» практически не изменилась.



Поделиться Поделиться





Средняя цена автомобилей по стране с 25 февраля по 11 марта в деньгах выросла примерно на 300 тысяч. Эта цифра — «средняя температура по больнице», на нее не надо ориентироваться. Куда важнее динамика. В Петербурге, где ранее работали сразу три автозавода, средняя стоимость отечественной легковушки выросла на 27%, а иностранной — на 38,7%. При этом к концу периода подорожание замедлилось.

Вне бумажной плоскости «Фонтанка» приготовилась увидеть еще более мощное подорожание. Все же два из трех автомобильных заводов под Петербургом остановили производство. Другие автопроизводители заявили о приостановке работы на территории страны. На днях об этом объявил Renault, напрямую связанный с «АвтоВАЗом». Но не тут-то было.

Некоторые машины аналогичных марок и комплектаций, которые нашему корреспонденту 6 марта продавали по высоким ценам, теперь подешевели. Так, в одном из петербургских салонов Hyundai, где в первые дни марта Solaris в самой бюджетной комплектации предлагался покупателям более чем за 2 млн рублей, теперь можно забрать его прямо сейчас за 1,5 млн рублей.



Renault Duster в комплектации Drive, 150 л. с., который нам предлагали купить за 2 402 170 рублей, теперь можно приобрести за 1,998 млн рублей. На вопрос, почему такая разница, консультант засомневался: «Вы, видимо, с вариатором (бесступенчатая коробка передач. — Прим. ред.) смотрели автомобиль? А с ним он так и стоит». Нет, мы не ошиблись.

Volkswagen Polo на автомате в комплектации Status, который нашему корреспонденту подобрали за 2,2 млн рублей, сейчас можно забрать за 2,1 миллиона. Если нужно еще дешевле, в наличии есть комплектация Respect, даже меньше 2 млн рублей. Это гораздо дороже, чем в начале февраля, но все же цены немного, да отступили от уровня начала марта.

«2,200 — вообще странно, у нас эксклюзивы за столько стояли. Три недели назад… Это первые числа месяца были. Тогда никто не знал вообще цен. Их никто не устанавливал. Я, наверное, какую-то ориентировочную давал, ту, что в программе», — развел руками тот же консультант.

С 10 марта, по его словам, установили «плюс-минус постоянную» цену, которая будет действовать до конца месяца. С 1 апреля ожидается новое подорожание, но это неточно.



«Volkswagen остановил машины снова. Он не пускает их в салон со складов. Обычно он так делает, когда еще подорожание сделает. В принципе, мы этого и ожидаем, потому что завод поднял цены на 20%, а везде в автобизнесе — на 30%. Скорее всего, Volkswagen эти 10–11% будет «добивать» с 1 апреля», — рассуждает менеджер.

В салоне Škoda, где мы интересовались Skoda Rapid в комплектации Active на 110 лошадиных сил за 2 млн рублей, нужного автомобиля в наличии не оказалось. менеджер успокоил, что поставки будут в конце марта — начале апреля. «Если, конечно, у нас к тому времени не будет роста цен, а такое может быть, но на данный момент они стоят в районе 1 млн 900. Если подъема цены не будет, можете рассчитывать на эту сумму», — обнадежили нас.

Не очень понятна ситуация с KIA. В салоне 4 марта новый RIO X предлагался за 2,26 млн. Это в самой простой комплектации с механикой и двигателем 1,6 л. Сейчас такой же с ходу предлагают за те же деньги, но дальше начинается магия.

— Если приедете и мы напрямую будем обсуждать покупку, цена точно выйдет в пределах 2 миллионов, — обещает менеджер.



— В смысле, если я по трейд-ин отдам вам мою машину задешево и возьму кредит со страховкой?

— Нет, это именно базовая цена, при 100%-ной оплате наличными.

— А если наличных есть только 1 700 [тыс. рублей]?

— Ну, примерно столько получится, если с трейд-ин и кредитом.

При этом на официальном сайте KIA такая комплектация стоит 1,64 миллиона. С формулировкой: «Максимальная розничная цена перепродажи на автомобили ПТС 2022». Что эта фраза значит — не очень понятно. На том же сайте производителя RIO X в комплектации LUX, но 2021 года выпуска, показана еще с докризисной ценой 1,11 млн рублей. Указано, что именно эта машина есть в наличии — даже с конкретным VIN-номером. Правда, указанный дилер не отреагировал на заявку.

Есть и такие машины, что действительно продолжают дорожать. Продавец автоцентра «Лады», где в начале марта называли цену за Lada Granta в комплектации Luxe в 1,3 млн рублей, сообщил, что теперь ее можно забрать из салона за 1,4 млн. Можно подрассчитать все условия так, чтобы приблизиться к изначальной цифре, но это, конечно, только при личном посещении салона. Можно договориться и на миллион сто, если сдать старый автомобиль по trade-in.



Совсем не хочет дешеветь Renault Logan («АвтоВАЗ» контролируется группой Renault). В начале марта Stepway Life с автоматической коробкой передач предлагался за 1,73 млн рублей. В наличии была, к примеру, машина с обогревом лобового стекла и удаленным запуском двигателя — за 1,76 миллиона. Сейчас эта комплектация начинается от 1,8 миллиона. Такая же с механикой — 1,7 миллиона. «Логаны» с более слабыми двигателями можно поискать за 1,5–1,6 млн рублей. Это все только «топовые» версии «логанов», Stepway. Обычных, то есть тех, что дешевле, уже не привозят.

Менеджер салона рассказывает: «Сегодня к нам корреспонденты с телевидения приезжали. Спрашивали, как мы относимся к тому, что завод останавливается. А как нам к этому относиться? Чем дальше торговать будем, мы не знаем».

В другом салоне сказали, что можно урвать дешевый «Логан» 2021 года производства в базовой комплектации на механике и с более слабым двигателем. За такой просят 1,11 млн рублей по старым ценам. Каким образом он остался на складе — загадка. Вроде бы в начале марта покупателям говорили, что никаких машин в наличии уже не оставалось — надо было соглашаться на топовые версии с кучей установленного допоборудования.



Но опять же предложение действует только сегодня и только сейчас, бери наличку и приезжай. Цены на аналогичный автомобиль 2022 года начинаются от 1,44 млн рублей. На вопрос о закрытии завода Renault продавец успокаивает: «Да все есть, [это же] российский автопром. Если им даже будет не хватать каких-то автозапчастей, их заменят китайскими аналогами. [На цену это] не повлияет. У них какие были цены на детали китайские, так и остались».

Все же услышать реальную цену автомобиля без визита к дилеру практически невозможно. Иначе можно получить по телефону фантастические цифры, например 700–800 тыс. за «голую» Lada Granta. По приезде в автосалон обрадованному покупателю придется общаться с новым менеджером, который разведет руками и скажет: «Была лимитированная версия, ее продали, но к этой цифре можно прийти через кредитование». Ставки на автокредиты подскочили до уровня в 25%. Более приближенная к реальности цена за такую «Ладу» — около миллиона рублей. И то, как сказали в одном из салонов, «это последняя и уже забронированная машина».

Больше проблем с автомобилями более высокого класса. Например, Volkswagen Passat, который производится только на заводах в Германии, и так завозили достаточно редко. «В данный момент у дилеров «Пассатов» нет, и их заказать пока невозможно. Есть автомобили на складе импортера, но это только один «Пассат Оллтрек» в максимальной комплектации. <...> По цене это 4,923 на данный момент», — сообщают в отделе продаж.

Новые Audi А3, которые до кризиса стоили от 2,8 млн рублей, сейчас можно найти в продаже от 4 млн. Следующий по статусу А4 обойдется уже от 4,2 млн. Некоторые дилеры предлагают подержанные А3 с небольшим пробегом. В таком случае можно уложиться в 3 миллиона, но это тоже штучный товар, а для обсуждения финальных вопросов настойчиво приглашают подъехать.

Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру».

