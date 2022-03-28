В Петербурге зафиксирована рекордно низкая за два года госпитализация

Число суточных госпитализаций с COVID-19 и пневмониями в Петербурге опустилось до 60, следует из эпидемиологической справки от 28 марта. Это самое низкое значение за без малого два года пандемии. Ниже она была лишь в начале первой волны, 9 апреля 2020 года, когда в больницы поступили 39 человек за сутки.



Как сообщили в Смольном, всего на 2 867 койках остаются 2 047 пациентов. Из них 256 в реанимации, а 63 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 13,1 тысячи петербуржцев. Еще 119 на карантине.

