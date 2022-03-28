Собака искусала лицо шестилетней девочке под Петербургом

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребёнка в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 марта.
Шестилетнюю девочку с многочисленными рваными ранами лица в больницу Бокситогорска накануне вечером привела мать. Травмы ребёнка женщина объяснила медикам встречей с собакой, которая вцепилась дочери в лицо.
По предварительным данным, ребёнок гостил у бабушки в деревне Золотово, пишет 47news. Пёс напал у одного из деревенских домов около семи часов вечера. Есть ли у животного хозяин, выясняется.
Это не первый случай нападения собак на детей в Ленобласти за последние месяцы. В конце февраля медицинская помощь потребовалась девочке шести лет, в начале марта в реанимации оказался семилетний петербуржец, которого искусал лабрадор.