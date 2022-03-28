FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Собака искусала лицо шестилетней девочке под Петербургом

6
Печать

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребёнка в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 марта.

Шестилетнюю девочку с многочисленными рваными ранами лица в больницу Бокситогорска накануне вечером привела мать. Травмы ребёнка женщина объяснила медикам встречей с собакой, которая вцепилась дочери в лицо.

По предварительным данным, ребёнок гостил у бабушки в деревне Золотово, пишет 47news. Пёс напал у одного из деревенских домов около семи часов вечера. Есть ли у животного хозяин, выясняется.

Это не первый случай нападения собак на детей в Ленобласти за последние месяцы. В конце февраля медицинская помощь потребовалась девочке шести лет, в начале марта в реанимации оказался семилетний петербуржец, которого искусал лабрадор.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

264746071
Горячий привет из Астрахани. Вообще беда с собаками бродячими. Кусают 10+ чел каждый день.
Komarinsk2019
Наладить нормальную жизнь, где собаки не бросаются на детей, а владельцы убирают фекалии с улиц, власти не умеют. Зато устроить проблемы - это пожалуйста.
Newfie
20 марта, на пересечении Гражданского и Непокоренных проспектов в Санкт-Петербурге произошла страшная авария. Около 19:33 12-летняя девочка решила перебежать улицу на красный сигнал светофора. В этот момент по дороге летел «Форд Мондео».
Сколько и кого еще должен сбить "Форд Мондео" чтобы родители начали объяснять детям элементарные правила безопасности поведения на дороге, общения с посторонними, общения с собаками?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний