Рваные раны головы, рук и ног: мальчик, которого под Петербургом покусал лабрадор, в реанимации

Семилетний петербуржец, на которого в Гатчинском районе напал лабрадор, попал в реанимацию, 6 марта сообщает 47news. Мальчика привезли в больницу с вдавленным переломом темени и виска, рваными ранами головы, плеча, рук и ног. Сейчас его уже прооперировали и перевели в детский клинический центр Раухфуса.



Трагедия произошла накануне днем на улице Заречной в городе Коммунаре Ленобласти. Мальчик приехал туда из Петербурга вместе с двумя бабушками за яйцами. Пока одна ходила за покупками, а другая сидела в машине, ребенок прогуливался вдоль соседского забора.