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Рваные раны головы, рук и ног: мальчик, которого под Петербургом покусал лабрадор, в реанимации

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Семилетний петербуржец, на которого в Гатчинском районе напал лабрадор, попал в реанимацию, 6 марта сообщает 47news. Мальчика привезли в больницу с вдавленным переломом темени и виска, рваными ранами головы, плеча, рук и ног. Сейчас его уже прооперировали и перевели в детский клинический центр Раухфуса.

Трагедия произошла накануне днем на улице Заречной в городе Коммунаре Ленобласти. Мальчик приехал туда из Петербурга вместе с двумя бабушками за яйцами. Пока одна ходила за покупками, а другая сидела в машине, ребенок прогуливался вдоль соседского забора.

Внезапно из калитки вылетел лабрадор и напал на мальчика. Бабушка выскочила из машины и отбила внука у собаки, однако животное уже успело его покусать.

Обстоятельства произошедшего устанавливает следком Ленобласти, ход проверки контролирует прокуратура.

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Комментарии (20)

Cashmare
лабрадор или алабай? а то ж многие собак отличают только "большая собака, маленькая собака". лабрадор не мог такое сотворить, алабай - запросто
274464816
Щас выяснится, что лабрадором-то у этой псины был двоюродный дедушка...
267086865
Задалбали эти собачники, когда уже за них возьмутся...покалечила собака - хозяина за решетку собаку усыпить.
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