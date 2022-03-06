Под Петербургом собака напала на 7-летнего мальчика

Первоклассник пострадал от нападения собаки в городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области, сообщает 6 марта ЛенТВ24 со ссылкой на региональную прокуратуру. На мальчика напал лабрадор.
К расследованию обстоятельств нападения подключилось УМВД России по Гатчинскому району, ход расследования проконтролирует местная прокуратура.
21 февраля в поселке Вырица Гатчинского района от нападения собаки пострадала шестилетняя девочка — ее укусила за ногу сбежавшая от хозяев такса, ребенка госпитализировали.