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Под Петербургом собака напала на 7-летнего мальчика

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Первоклассник пострадал от нападения собаки в городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области, сообщает 6 марта ЛенТВ24 со ссылкой на региональную прокуратуру. На мальчика напал лабрадор.

К расследованию обстоятельств нападения подключилось УМВД России по Гатчинскому району, ход расследования проконтролирует местная прокуратура.

21 февраля в поселке Вырица Гатчинского района от нападения собаки пострадала шестилетняя девочка — ее укусила за ногу сбежавшая от хозяев такса, ребенка госпитализировали.

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Комментарии (1)

Печенеги и половцы
Если напал лабрадор, значит Земля квадратная.
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