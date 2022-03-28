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В Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Они сильно похудели, и теперь им надо много есть

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Сурки Ижорик и Августина вышли из зимней спячки в Ленинградском зоопарке. Их будут откармливать.

«Грызуны провели в зимней спячке почти 4 месяца и сильно потеряли в весе. Теперь их кормят пшённой кашей, свежими овощами и яблоками. Порции увеличивают постепенно, чтобы пищеварительная система зверьков адаптировалась», — рассказали 28 марта в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

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Московские сурки проснулись почти на две недели раньше петербургских. Арчи, Нагайна и Сара вышли из спячки еще 16 марта.

Обычно пробуждение сурков означает приход весны. Но грызуны в городе на Неве решили выглянуть из норок, как раз когда сюда пришел циклон «Илона», принесший снегопад.

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Комментарии (2)

pulkovoserg
Что-то они не по погоде проснулись ...
ӦВВӦ
Проснулся и не понимает какого хрена происходит в этом мире🤌🏻
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