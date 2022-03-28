В Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Они сильно похудели, и теперь им надо много есть

Сурки Ижорик и Августина вышли из зимней спячки в Ленинградском зоопарке. Их будут откармливать.
«Грызуны провели в зимней спячке почти 4 месяца и сильно потеряли в весе. Теперь их кормят пшённой кашей, свежими овощами и яблоками. Порции увеличивают постепенно, чтобы пищеварительная система зверьков адаптировалась», — рассказали 28 марта в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.
Московские сурки проснулись почти на две недели раньше петербургских. Арчи, Нагайна и Сара вышли из спячки еще 16 марта.
Обычно пробуждение сурков означает приход весны. Но грызуны в городе на Неве решили выглянуть из норок, как раз когда сюда пришел циклон «Илона», принесший снегопад.