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МЧС: Выплаты получили почти 900 жителей подконтрольных России территорий Украины

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Почти 900 жителей подконтрольных России территорий Украины получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Деньги положены пенсионерам и бюджетникам.

«МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства», — сообщает 28 марта РИА Новости со ссылкой на ведомство.

О том, что Россия начала выплаты людям, живущим на этих территориях, стало известно 24 марта. Обратиться за помощью можно в специальные мобильные пункты.

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Комментарии (2)

Главный спец по технике консервации
Полторы тысячи! Это успех!
VKuser188688999
Им не свобода нужна . а халява !
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