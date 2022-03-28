МЧС: Выплаты получили почти 900 жителей подконтрольных России территорий Украины

Почти 900 жителей подконтрольных России территорий Украины получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Деньги положены пенсионерам и бюджетникам.
«МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства», — сообщает 28 марта РИА Новости со ссылкой на ведомство.
О том, что Россия начала выплаты людям, живущим на этих территориях, стало известно 24 марта. Обратиться за помощью можно в специальные мобильные пункты.