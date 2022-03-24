МЧС: Россия начала выплаты пенсионерам и бюджетникам на подконтрольных ей территориях Украины

МЧС России организовало единовременные выплаты жителям территорий Украины, подконтрольных Вооруженным силам РФ. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
«Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально не защищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы. В настоящее время на освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи. Безопасность на них обеспечивают сотрудники Росгвардии», — говорится в сообщении.
Первый мобильный пункт, где граждане могут подать документы и получить деньги, начал работать накануне.
Ранее в Минобороны отчитались о взятии под контроль города Изюма Харьковской области. Известно, что под контролем РФ также находятся города Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар и другие населенные пункты. Российские военные регулярно доставляют гуманитарную помощь жителям Украины.