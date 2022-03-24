Минобороны: Российские войска взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области

К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области. Об этом на ежедневном брифинге в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка, южнее Киева, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации батальона ВСУ в городе Лисичанске.

