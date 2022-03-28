Съемки приквела «Майора Грома» ограничат движение в центре Петербурга

В Петербурге стартуют съемки художественного фильма «Майор Гром: Трудное детство» — приквела российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». В связи с этим 29 марта ограничат движение и парковку в центре города.



По данным СПб ГКУ «ДОДД Петербурга», с полуночи и до 23:59 29 марта на участке Мраморного переулка в направлении от Миллионной улицы к Дворцовой набережной проезжую часть сузят справа. На этот же период будет запрещена остановка транспорта на Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка и на Суворовской площади вдоль дома 5 по Миллионной улице.