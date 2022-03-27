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В Петербурге — солнечное гало. Его «поймали» над Троицким мостом

После нескольких дней без солнца петербуржцы снова увидели гало. Один из последних случаев этого явления в городе зафиксировали еще в январе.

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Фото: «Фонтанка.ру»
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Снимком сияющей сферы, зависшей над Троицким мостом, делится вечером 27 марта корреспондент «Фонтанки». Вокруг солнца будто появился купол с радужной каемкой.

Зимой петербуржцы смогли полюбоваться гало другой формы — тогда оно выглядело как радужный столб.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

07A
Хороший знак! Россия пялтит всех!
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