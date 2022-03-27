Мантуров: Перестройка логистических цепочек в РФ займет от 3 до 6 месяцев

Перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли в России займет от трех до шесть месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» 27 марта заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров



«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — отметил Мантуров.



Напомним, также министр промышленности и торговли РФ выразил уверенность, что отечественные компании не допустят перебоев с поставками одежды для россиян.

