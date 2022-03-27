Шон Пенн призвал дать Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения «Оскара»

Американский актер Шон Пенн призвал киноакадемию предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время церемонии вручения премии «Оскар», которая пройдет в ночь на 28 марта. Обращение Шона Пенна 27 марта опубликовал канал CNN.
Актер вышел в прямой эфир из Польши, где он занимается помощью украинским беженцам. Увиденное в Варшаве Шон Пенн назвал миграционным кризисом и рассказал, как встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще до начала военной операции. О том, хотел бы Пенн увидеть выступление Зеленского во время церемонии вручения кинопремии «Оскар», актера спросил ведущий.
«Сейчас академия не может сделать что-то более великое, чем предоставить ему такую возможность», — ответил Шон Пенн и подчеркнул, что отказ дать слово Владимиру Зеленскому будет означать, что академия отстраняется от ситуации. В этом случае Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию вручения «Оскара».
Шон Пенн — лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк».