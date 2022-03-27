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Шон Пенн призвал дать Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения «Оскара»

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Американский актер Шон Пенн призвал киноакадемию предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время церемонии вручения премии «Оскар», которая пройдет в ночь на 28 марта. Обращение Шона Пенна 27 марта опубликовал канал CNN.

Актер вышел в прямой эфир из Польши, где он занимается помощью украинским беженцам. Увиденное в Варшаве Шон Пенн назвал миграционным кризисом и рассказал, как встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще до начала военной операции. О том, хотел бы Пенн увидеть выступление Зеленского во время церемонии вручения кинопремии «Оскар», актера спросил ведущий.

«Сейчас академия не может сделать что-то более великое, чем предоставить ему такую возможность», — ответил Шон Пенн и подчеркнул, что отказ дать слово Владимиру Зеленскому будет означать, что академия отстраняется от ситуации. В этом случае Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию вручения «Оскара».

Шон Пенн — лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк».

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а боевые действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (7)

alchena
а почему все злопыхатели решили, что он будет там присутствовать лично, есть всякие способы. В такие минуты президент любой страны должен быть с народом.
Леонтий
Зеленский на Оскаре?Главный приз ему по праву принадлежит,только
это как-то двусмысленно будет выглядеть.
bluxer
Роль еще не доиграна. А выступать он будет на новом Киевском процессе.
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