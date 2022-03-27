FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: +3
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: Российские войска уничтожили крупную базу горючего и цеха радиоремонтного завода во Львове

Печать

Вооруженными силами РФ уничтожена крупная база горючего в районе Львова, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом. Кроме этого, крылатыми ракетами в самом городе выведены из строя цеха Львовского радиоремонтного завода. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга в воскресенье, 27 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое — в 30 километрах юго-западне Киева.

В общей сложности за сутки, по данным Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники. Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний