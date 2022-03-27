Минобороны: Российские войска уничтожили крупную базу горючего и цеха радиоремонтного завода во Львове

Вооруженными силами РФ уничтожена крупная база горючего в районе Львова, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом. Кроме этого, крылатыми ракетами в самом городе выведены из строя цеха Львовского радиоремонтного завода. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга в воскресенье, 27 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Также, по его словам, высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое — в 30 километрах юго-западне Киева.