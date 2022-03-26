Петербургская полиция предупреждает: на дорогах ветер, метель и упавшие деревья

Полиция предупреждает жителей Петербурга и Ленобласти о сложной обстановке на дорогах. Ухудшение видимости, метель, сильный ветер и заносы вынуждают быть более осторожными, нежели обычно. Госавтоинспекция рекомендует 26 марта заранее предупреждать других участников о маневрах и избегать резких торможений.
«Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Будьте предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. По возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте», — советуют в полиции.
Пешеходов просят лишний раз посмотреть по сторонам перед тем, как переходить дорогу. Световозвращающие элементы на одежде сегодня также лишними не будут.
Обширный циклон в субботу хозяйничает в Москве, Петербурге и других регионах. Сотрудники МЧС выезжают на сообщения об упавших светофорах и деревьях. В восьмом часу вечера на 163-м километре федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» в связи с падением дерева ограничено движение транспорта на двух полосах.