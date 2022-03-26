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Петербургская полиция предупреждает: на дорогах ветер, метель и упавшие деревья

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Полиция предупреждает жителей Петербурга и Ленобласти о сложной обстановке на дорогах. Ухудшение видимости, метель, сильный ветер и заносы вынуждают быть более осторожными, нежели обычно. Госавтоинспекция рекомендует 26 марта заранее предупреждать других участников о маневрах и избегать резких торможений.

«Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Будьте предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. По возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте», — советуют в полиции.

Пешеходов просят лишний раз посмотреть по сторонам перед тем, как переходить дорогу. Световозвращающие элементы на одежде сегодня также лишними не будут.

Обширный циклон в субботу хозяйничает в Москве, Петербурге и других регионах. Сотрудники МЧС выезжают на сообщения об упавших светофорах и деревьях. В восьмом часу вечера на 163-м километре федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» в связи с падением дерева ограничено движение транспорта на двух полосах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Какая полиция??..эт не полиция а Госавтоинспекция..гаишники меня скока раз выручали..не штрафовали..а полиция тока и может утром придти обвинить в том что я иногент мордой в пол паяльник в опу..ни здрасти не досвидания..
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