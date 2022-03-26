Петербургская полиция предупреждает: на дорогах ветер, метель и упавшие деревья

Полиция предупреждает жителей Петербурга и Ленобласти о сложной обстановке на дорогах. Ухудшение видимости, метель, сильный ветер и заносы вынуждают быть более осторожными, нежели обычно. Госавтоинспекция рекомендует 26 марта заранее предупреждать других участников о маневрах и избегать резких торможений.

«Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Будьте предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. По возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте», — советуют в полиции.