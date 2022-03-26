РИА «Новости»: Военнослужащие Южной Осетии выдвинулись на Донбасс

Военнослужащие Южной Осетии выехали на Донбасс для участия в российской спецоперации на Украине. Об этом 26 марта сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал президента республики Анатолия Бибилова.
«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская дает о себе знать», — цитирует агентство главу республики.
Он пожелал военнослужащим вернуться с победой, живыми и здоровыми.
Днем ранее Минобороны России впервые со 2 марта сообщило о потерях российской армии: погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения.
Также ведомство не исключило возможности штурма заблокированных городов Украины.