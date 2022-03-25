Минобороны: ВС РФ не исключают возможность штурма заблокированных городов Украины

Российские войска в ходе спецоперации на Украине заблокировали города Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Херсонская и большая часть Запорожской области взяты под полный контроль, сообщил 25 марта замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Он отметил, что штурм заблокированных городов не планировался, однако такой сценарий допускается.
«Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса», – сказал Рудской (цитата по ТАСС).
Генерал-полковник сообщил, что основные задачи первого этапа операции «в целом выполнены», существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины.
По словам Рудского, Россия первоначально рассматривала два варианта проведения спецоперации: только на территории Донбасса или на всей Украине. Однако в первом случае Киев «постоянно бы подпитывал свою военную группировку».