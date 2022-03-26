Минпромторг рекомендовал ретейлу пересмотреть договорные условия с ушедшими компаниями — чтобы хоть что-то от них получать

Об этом говорится в письме за подписью замглавы ведомства Леонида Евтухова, которое опубликовал 26 марта в своем телеграм-канале управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

В письме ведомства отмечается, что многие из ушедших иностранных компаний в торговых центрах выполняли роль «якорей», то есть точек притяжения, которые создают трафик. «Это обстоятельство значительно повлияло на посещаемость торговых центров и показатели других арендаторов. Вместе с тем заменить их другими заинтересованными предприятиями не представляется возможным ввиду действующих договорных обязательств по аренде помещения», — говорится в тексте письма. Минпромторг подчеркивает, что одновременно ухудшаются условия для тех арендаторов, которые не останавливали свою деятельность и продолжают платить аренду в полной мере.

К слову, «якоря» почти всегда платят не фиксированную арендную ставку, а процент от выручки. Соответственно, после закрытия точек такие компании фактически не будут платить ничего арендодателям. Поэтому торговые центры и операторы коммерческой недвижимости недополучают значительную часть прогнозируемой прибыли. С учетом этих обстоятельств министерство рекомендовало перейти на недискриминационный порядок арендной платы: пересмотреть положения арендных договоров и установить фиксированную плату. Например, исходя из средних значений поступления арендной платы до приостановки деятельности. Также ведомство предостерегло операторов недвижимости от мыслей покрыть убытки за счет арендаторов, которые продолжают работать. Ведомство попросило ретейлеров уведомлять, если кому-то из организаций, поставивших свою работу на паузу, предоставляются «необоснованные преференции», и сопровождать уведомление аргументами, почему это было необходимо. Левченко в своем телеграм-канале прокомментировал письмо репликой: «Будем исполнять!» В комментарии «Фонтанке» он пояснил: «Рекомендации понятные, будем стараться ориентироваться... Поскольку они (компании. — Прим. ред.) закрываются, то должны занимать переговорную позицию. Поиск компромисса идет, но все же надеемся, что они в скором времени возобновят свою деятельность», — добавил предприниматель.