FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В совете при ФСБ одобрили закон о привлечении добровольцев к защите госграницы

21
Печать

Общественный совет при ФСБ России поддержал закон о возможности финансовой поддержки регионами добровольцев, участвующих в защите государственной границы. Об этом 26 марта пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В конце 2021 года в Закон «О государственной границе» и ряд других законодательных актов были внесены изменения. Согласно им, за региональными органами власти и органами местного самоуправления закрепилось право платить из бюджета добровольцам, защищающим границу.

Члены общественного совета при ФСБ отметили своевременность законодательного регулирования этого вопроса. В следующем году практика привлечения добровольцев к охране границы будет проанализирована.

Накануне «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге начали набирать добровольцев для отправки на Украину. Информацию подтвердили в нескольких призывных пунктах города.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

serges1963
И мы........... с Трезором на границе.
напоминает анекдот
274193889
Беру участок на безвоздмезной основе под усиленный контроль на направлении Валимаа, гарантирую неприкосновенность.
812
есть ружье, собака и жип, готов в одиночку охранять границу с норвегией. остальных можно убрать, вместе с видеонаблюдением
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний