В совете при ФСБ одобрили закон о привлечении добровольцев к защите госграницы

Общественный совет при ФСБ России поддержал закон о возможности финансовой поддержки регионами добровольцев, участвующих в защите государственной границы. Об этом 26 марта пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В конце 2021 года в Закон «О государственной границе» и ряд других законодательных актов были внесены изменения. Согласно им, за региональными органами власти и органами местного самоуправления закрепилось право платить из бюджета добровольцам, защищающим границу.

Члены общественного совета при ФСБ отметили своевременность законодательного регулирования этого вопроса. В следующем году практика привлечения добровольцев к охране границы будет проанализирована.