В Петербурге набирают добровольцев для отправки на Украину

Желающим отправиться на Украину предлагают подписать контракт сроком от 3 до 6 месяцев. Для оформления просят принести с собой паспорт и военный билет. Берут только с опытом прохождения срочной службы и без судимостей. Как заявили в одном из военкоматов, первую партию добровольцев уже набрали.



Главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский на звонок «Фонтанки» ответил, но давать комментарии по телефону отказался.



Ранее экс-депутат украинской Рады и экс-спикер парламента Новороссии (конфедерация ДНР и ЛНР, просуществовала с 2014 по 2015 год. — Прим. ред.) Олег Царев в своем телеграм-канале заявил, что Владимир Путин дал добро на привлечение к операции на Украине добровольцев. Для этого всем желающим надо обратиться в свои военкоматы.

