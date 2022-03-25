В Петербурге набирают добровольцев для отправки на Украину

Желающим отправиться на Украину предлагают подписать контракт сроком от 3 до 6 месяцев. Для оформления просят принести с собой паспорт и военный билет. Берут только с опытом прохождения срочной службы и без судимостей. Как заявили в одном из военкоматов, первую партию добровольцев уже набрали.
Главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский на звонок «Фонтанки» ответил, но давать комментарии по телефону отказался.
Ранее экс-депутат украинской Рады и экс-спикер парламента Новороссии (конфедерация ДНР и ЛНР, просуществовала с 2014 по 2015 год. — Прим. ред.) Олег Царев в своем телеграм-канале заявил, что Владимир Путин дал добро на привлечение к операции на Украине добровольцев. Для этого всем желающим надо обратиться в свои военкоматы.
Как правило, контракт на военную службу в Вооруженных силах России заключается на срок от двух до пяти лет (или на срок от года до десяти лет, если это повторный контракт). Однако в исключительных случаях закон предусматривает краткосрочный контракт. Например, «в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».