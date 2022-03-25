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В Петербурге набирают добровольцев для отправки на Украину

Петербургские военкоматы проводят набор добровольцев для участия в военной операции на Украине. Эту информацию 25 марта «Фонтанке» подтвердили сразу в нескольких городских призывных пунктах.

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Желающим отправиться на Украину предлагают подписать контракт сроком от 3 до 6 месяцев. Для оформления просят принести с собой паспорт и военный билет. Берут только с опытом прохождения срочной службы и без судимостей. Как заявили в одном из военкоматов, первую партию добровольцев уже набрали.

Главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский на звонок «Фонтанки» ответил, но давать комментарии по телефону отказался.

Ранее экс-депутат украинской Рады и экс-спикер парламента Новороссии (конфедерация ДНР и ЛНР, просуществовала с 2014 по 2015 год. Прим. ред.) Олег Царев в своем телеграм-канале заявил, что Владимир Путин дал добро на привлечение к операции на Украине добровольцев. Для этого всем желающим надо обратиться в свои военкоматы.

Как правило, контракт на военную службу в Вооруженных силах России заключается на срок от двух до пяти лет (или на срок от года до десяти лет, если это повторный контракт). Однако в исключительных случаях закон предусматривает краткосрочный контракт. Например, «в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Kezevo
Что то пошло не так?
AnGrig
ждём очереди из бюджетников в военкоматах!
ahma
- Вот вам ребята, соляры ровно до Чернобаевки.
- А дальше как?
- Не понял вопроса (с)
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