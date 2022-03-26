Старые клиенты и сарафанное радио. Как предприниматели выкручиваются без иностранных соцсетей

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Мария Симина, фотограф:



Около 80% моих клиентов «приходят» из Instagram, кто случайно, кто по хэштэгам. И это происходит быстро. Люди сейчас не готовы искать что-то, а остальные соцсети предполагают, что для поиска надо напрячься. Я не могу сказать, что часто запускала там рекламу... Наверное, буду искать способы без ее покупки в Instagram. Больше работало сарафанное радио. Поскольку это фотография, и это единственная сеть, которая позволяет очень быстро считывать информацию, которую я предлагаю. Там быстрее всего принимаются решения, быстрее находятся клиенты, подписываются люди и удобнее строится диалог с клиентами.

Конечно, есть заказы и через другие сети, но это неудобно. Ни для меня, ни для подписчиков. Как буду работать? Хороший вопрос, пока не думала. Наверное, какие-то фишки или рекламу будет предлагать «В контакте». Telegram вряд ли — он совершенно неудобен для вещей, которые я продаю. Не исключаю, что надо будет задействовать другие ресурсы: «Яндекс.Дзен», «Авито», Профи.ру. Ну и сарафанное радио — его никто не отменял.





Леонид Евдокимов, ножедел:



Понимания сейчас [что делать] нет, потому что больше половины заказов я отправлял за границу. В Европу, Штаты, по всему миру. Сейчас непонятно, как оплату можно получить из-за границы, в отправкой тоже сложности. Второй момент: допустим, что я просто буду перестраиваться на российский рынок, но все качественные расходные материалы: древесина, кожа, абразив не производятся в России. В том числе, и сталь для клинков — она вся заграничная. А русский потребитель всегда был в этом плане самый привередливый.



Когда я начинал — почти 7 лет назад — я пробовал «В контакте», другие платформы. Везде были проблемы: они не созданы для того, чтобы люди смотрели именно фотографии. А я продаю изначально именно образ. Когда я зашел в Instagram, начали активно приходить клиенты, начался бизнес, и он стал развиваться. Теперь возвращаться во «В контакте»... где и просмотров в сотни раз меньше. Неизвестно и какая платежеспособность будет у российских клиентов, учитывая финансовый кризис. Я доделываю пару заказов в России и Казахстане, где тоже сложности с отправкой, и дальше буду просто наблюдать.



Полина, производитель косметических глиттеров:



Инстаграм — это именно та платформа, на которой мы публикуем товар, также продвигаем его и собственно принимаем заказы на продукцию. Он является главной составляющей нашей работы. Чем качественнее будет преподнесен товар, тем больше мы будем получать наиболее высокий спрос на продукцию.



После блокировки Instagram могу сказать, что сначала, естественно, все испугались, но это дало «пинок» для создания, к примеру, канала в Телеграмм, и это повысило охваты. На данный момент блокировка Instagram никак не проявляется так, как люди все равно остались на данной платформе. Насчет того, что Instagram признали экстремистской организацией ничего сказать не могу так, как я не особо разбираюсь в политике и не интересуюсь этими новостями.

Лада Чижова, хозяйка хостела Chickadee Hostel:



Во-первых, иностранных клиентов у нас нет давно, еще со времен ковида. Что происходит сейчас: сначала у нас «отрубили» Booking.com, с него шло максимальное количество наших бронирований, в последнее время, около 60%. После этого сразу же заблокировали Instagram, оттуда шло много клиентов, сейчас они оттуда еще поступают, но их мало.

Тут важно, что Instagram не только заблокировали, а то, что мы не можем теперь давать там рекламу. Это очень плохо, так как теперь нас, в основном, бронируют только те, кто уже жил у нас, или по рекомендации, в общем, такое сарафанное радио. Находить новых клиентов очень сложно. Получается, две самые крупные площадки [стали недоступны]:одна вообще не работает, а вторая в очень «инвалидном» режиме. У нас был «В контакте», он остается, но оттуда никогда не было много броней. Мы подключили там рекламу, но не сказать, что количество броней увеличилось.



Когда люди бронируют, они смотрят отзывы. В отличие от Instagram, Booking.com и Hostelworld.com (он тоже прекратил работу), на других площадках, таких как «Яндекс», отзывы не верифицированные.



Мы были подключены к «Островку», знаем про сервисы, у РЖД, «Яндекс.Трэвэл». Помимо этого, у нас еще все внутренние системы учета, «шахматки», были иностранные, это было удобно и надежно. Постепенно они тоже все отрубились. Чтобы подключиться к какому-нибудь «Яндекс.Трэвел», нужны отечественные системы, мы сейчас их подключаем. Даже по отзыву наших коллег, в том числе, по «Островку», оттуда мало клиентов идет, и сейчас с «Островка» не стало больше бронирований. Аналогов в России пока нет. Пытаемся подключить все, что есть, но каких-то наполеоновских планов, что к нам повалят туристы, у нас нет.



Владимир, создатель бренда Alice Natural, косметики для ванны и СПА:



Instagram был у нас основным источником рекламного трафика и коммуникации с покупателями, но не единственным. Саму рекламу нам отключили за несколько недель до блокировки. Конечно, это сказалось на продажах, но не так сильно, как могло бы быть. Сейчас мы просто делаем больший упор на нашу страничку во «В контакте» и на маркетплейсы.

В целом, конечно, это негативно скажется на бизнесе, так как Instagram уникальная площадка, аналогов его нет и никогда, к сожалению, у нас не будет. «В контакте», если судить по цифрам, за почти 4 года в 6 раз хуже Instagram в качестве рекламы.





Варвара Щербакова-Литвак, автор проектов plants_for_friends (озеленение) и velovetoknit (вязаная мода):



Через Instagram часто совершались продажи, поскольку это витрина — самая главная. Есть сайты обоих проектов, но, в основном, продажтам было мало: люди любят смотреть в Instagram фото работ и растений и задавать там вопросы.



После того, как заблокировали соцсеть, у нас выросли охваты. К тому моменту для «растительного» проекта мы только наняли таргетолога. Только настроили рекламу — и все случилось. В lovelovetoknit мы тоже пробовали давать рекламу, но в основном, работает все только по сарафанному радио.



Мы потихоньку — очень медленно — развиваем телеграм-каналы. Завели страницу для plants_for_friends «В контакте», для «вязанного» проекта страничка в ВК есть с 2014 года. Кроме того, я начала в Телеграме вести личный блог.





Дарья Карташова, дизайнер, создатель бренда Persephóna (одежда):



Блокировка «Меты»** стала самым серьёзным ударом по бизнесу. Бóльшая часть продаж осуществлялась именно благодаря возможности делать таргетированную рекламу, но она пропала ещё в начале марта. Теперь, когда Instagram заблокирован, стало ещё хуже — даже те люди, которые подписаны на бренд давно, заходят все реже — им просто неудобно.



Переманивать клиентов на новые площадки тоже сложно: все устали от одинаковых предложений «перейти в телегу». Получается, что на других площадках придётся все начинать с нуля, не говоря уже о том, что стоящих альтернатив сейчас нет — ничто так не подходит для фэшн-индустрии, как Instagram. От возможности продавать вещи заграницу я и вовсе теперь почти что отрезана — а увеличение именно таких продаж было моим главным планом на год. Теперь план — сохранить бизнес хотя бы на уровне 2020 года.

