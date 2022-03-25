Макрон: Франция, Турция и Греция спланировали гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя

Франция, Турция и Греция спланировали гуманитарную операцию по эвакуации желающих из Мариуполя и хотят согласовать ее с Россией. Об этом 25 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.
«Вчера мы решили начать исключительную гуманитарную операцию, которую мы обсудим в ближайшее время в ходе разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Вместе с Турцией и Грецией мы собираемся запустить гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать всех желающих покинуть Мариуполь», — заявил он (цитата по ТАСС).
Ранее Макрон созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе ход переговоров между российскими и украинскими представителями.