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В Финском заливе со льдины спасли девятерых, включая ребенка

В Финском заливе 25 марта со льдины эвакуировали девятерых человек. Как стало известно «Фонтанке», среди них был шестилетний ребенок.

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Люди находились в пяти километрах от дамбы, в Кронштадском районе.

В Петербурге несколько дней плюсовая температура, Нева уже освобождается ото льда. Выходить на лед в городе запрещено.

В предстоящие выходные разыграется синоптическая драма. Мощный циклонический вихрь принесёт порывистый, а местами и штормовой ветер; мокрый снег с дождём, резкое понижение температуры. В Москве завтра ожидается штормовой ветер, осадки, плюс 4–6 градусов, а в воскресенье уже минус 2–4. В Петербурге в субботу сильный северо-западный ветер, кратковременные осадки, 0–плюс 2, а на следующий день 0–минус 2.

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Комментарии (5)

идиот
спасенным штраф, плюс оплата всех средств спасения, плюс ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
VKuser8105350
Сами фиг с ними, если идиоты. Но за ребёнка надо лишать родительских прав или ещё как-то наказывать
Karl_Ivanovich
Наконец-то!
А я уж думал в этом году не поплывут... "папанинцы"...
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