В Финском заливе со льдины спасли девятерых, включая ребенка

Люди находились в пяти километрах от дамбы, в Кронштадском районе.
В Петербурге несколько дней плюсовая температура, Нева уже освобождается ото льда. Выходить на лед в городе запрещено.
В предстоящие выходные разыграется синоптическая драма. Мощный циклонический вихрь принесёт порывистый, а местами и штормовой ветер; мокрый снег с дождём, резкое понижение температуры. В Москве завтра ожидается штормовой ветер, осадки, плюс 4–6 градусов, а в воскресенье уже минус 2–4. В Петербурге в субботу сильный северо-западный ветер, кратковременные осадки, 0–плюс 2, а на следующий день 0–минус 2.