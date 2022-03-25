Силуанов рассказал о механизме, с которым Россия может при любых обстоятельствах выполнять обязательства по внешним долгам

Россия обладает механизмом, который позволяет ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам. Об этом 25 марта в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава Минфина Антон Силуанов.



«Деньги на выполнение обязательств, в том числе перед внешними кредиторами, у России есть. Вопрос в проведении платежей. Поскольку наши еврооблигации и обслуживание еврооблигаций осуществляется в валюте, а валютные счета министерства финансов и золотовалютные резервы Центрального банка заморожены, могут возникать определенные проблемы. Тем не менее у нас есть механизм, который позволяет при любых обстоятельствах выполнить обязательства РФ по своим внешним долгам», — рассказал министр.