Американская ювелирная компания Tiffany прекращает работать с алмазами из России и бриллиантами российского происхождения — независимо от того, где они были огранены. Об этом 25 марта сообщает агентство Bloomberg.



«Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», — заявили в компании.

Ранее власти США запретили экспорт алмазов и бриллиантов из России. Это не коснулось бриллиантов, ограненных за пределами РФ.