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Tiffany прекращает работать с алмазами из России

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Американская ювелирная компания Tiffany прекращает работать с алмазами из России и бриллиантами российского происхождения — независимо от того, где они были огранены. Об этом 25 марта сообщает агентство Bloomberg.

«Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», — заявили в компании.

Ранее власти США запретили экспорт алмазов и бриллиантов из России. Это не коснулось бриллиантов, ограненных за пределами РФ.

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Комментарии (7)

W Bons
индусы с китайцами купят
274450944
А их De Beers спросил откуда им отгружать?
Главный спец по технике консервации
"Tiffany прекращает", Сбербанк начинает. Продавать не только золото, но и алмазы. Ага. Лучшее вложение - это брюлики. :)
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