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В Ленобласти рекам помогают избавиться ото льда с помощью взрывов

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На реках Ленобласти взрывают лед — помогают им освободиться от оков на участках, где возможны заторы во время половодья. Об этой работе 25 марта рассказывает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Данные работы проводятся по решению комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций правительства Ленинградской области с целью обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья. Они позволят избежать образования ледовых заторов, способных вызвать подъём уровня воды в реке и подтопление близлежащих территорий», — говорится в сообщении.

МЧС России Главное управление по Ленинградской области

В том месте, где река Сясь впадает в Ладожское озеро, пиротехники подорвали 30 зарядов и освободили акваторию на площади около двух тысяч квадратных метров. В этом принимали участие как сотрудники МЧС, так и представители правительства региона, администрации Волховского района, а также аварийно-спасательной службы ЛО.

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Всего запланировано шесть подобных мероприятий на реках Сясь, Свирь, Паша, Оять в Волховском и Лодейнопольском районах. По прогнозу специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вскрытие большинства рек ожидается в первой-второй декадах апреля. Паводковую обстановку анализируют 23 гидрологических поста.

«Фонтанка» показывала, что ото льда постепенно освобождается и Нева. С 15 марта выход на лед водоемов в городе запрещен.

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