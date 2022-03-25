В Ленобласти рекам помогают избавиться ото льда с помощью взрывов

На реках Ленобласти взрывают лед — помогают им освободиться от оков на участках, где возможны заторы во время половодья. Об этой работе 25 марта рассказывает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



«Данные работы проводятся по решению комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций правительства Ленинградской области с целью обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья. Они позволят избежать образования ледовых заторов, способных вызвать подъём уровня воды в реке и подтопление близлежащих территорий», — говорится в сообщении.