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В ООН призвали Азербайджан и Армению не обострять ситуацию в Нагорном Карабахе

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Азербайджану и Армении стоит сдерживаться от действий, которые могут привести к эскалации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом 25 марта заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о новых боях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Генеральный секретарь призывает стороны воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации, и решать все вопросы, в том числе гуманитарного характера, путем прямого диалога в рамках существующих форматов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее в связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Накануне в МИД Армении заявили, что азербайджанские войска вторглись в село Парух Аскеранского района в Нагорном Карабахе.

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Комментарии (5)

VKuser1115940
Миротворцев всех на украинский фронт отправили?
Zet
Пусть победят обе стороны!
valua
раджеп тоненько так, по-восточному, на что-то намекает
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