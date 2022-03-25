В ООН призвали Азербайджан и Армению не обострять ситуацию в Нагорном Карабахе

Азербайджану и Армении стоит сдерживаться от действий, которые могут привести к эскалации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом 25 марта заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о новых боях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Генеральный секретарь призывает стороны воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации, и решать все вопросы, в том числе гуманитарного характера, путем прямого диалога в рамках существующих форматов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее в связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Накануне в МИД Армении заявили, что азербайджанские войска вторглись в село Парух Аскеранского района в Нагорном Карабахе.