Байден пообещал усилить санкции против России, которые и так «самые суровые в истории»

США намерены ужесточить санкции в отношении России. Об этом 25 марта заявил президент страны Джо Байден в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой у границы с Украиной, пишет ТАСС.



По его словам, в отношении Москвы действуют «наиболее жесткие и суровые санкции в мировой истории». Байден пообещал новые ограничения.



Накануне Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. В черный список попали 48 предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ, 328 депутатов Госдумы, а также глава Сбербанка Герман Греф.

