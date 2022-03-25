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Байден пообещал усилить санкции против России, которые и так «самые суровые в истории»

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США намерены ужесточить санкции в отношении России. Об этом 25 марта заявил президент страны Джо Байден в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой у границы с Украиной, пишет ТАСС.

По его словам, в отношении Москвы действуют «наиболее жесткие и суровые санкции в мировой истории». Байден пообещал новые ограничения.

Накануне Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. В черный список попали 48 предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ, 328 депутатов Госдумы, а также глава Сбербанка Герман Греф.

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Комментарии (23)

Фомальгаут
Сонный Джо порадовал.....
265869937
Ну слишком много полезного, тоже вредно, или нет?!
Nazariuss
Дозакручивается с гайками, что и Европа , поющая ныне в унисон, в итоге не выдержит, и его же пошлет )
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