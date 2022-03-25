ЦБ зафиксировал цены на золото

Банк России с 28 марта снова будет покупать золото у банков, причем по фиксированной цене. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба регулятора.



Фиксированная цена на драгметалл составит 5000 рублей за 1 грамм. ЦБ устанавливает ее на срок с 28 марта по 30 июня включительно.



«Такой уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли. После 30 июня цена покупки золота может быть уточнена», – сообщили в Банке России.



На бирже апрельский фьючерс на золото торгуется по 1958 долларов за тройскую унцию. Это примерно 63,2 доллара или 6064 рубля за грамм. Для сравнения, Сбербанк сейчас предлагает купить золото по 6355 рубля за грамм. Если пересчитать цены ЦБ по биржевому курсу золота на сегодняшний день, выходит, что Банк России фиксирует цену доллара на уровне 80 рублей. При этом продавать золото за границей регулятор не может из-за введенных против него санкций.

