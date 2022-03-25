Приставы опечатали «Сезон» на Пулковском шоссе. Ранее у собственника помещения были проблемы с вводом в эксплуатацию

Супермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе, 40 опечатали судебные приставы. Фотографиями пломб 25 марта поделился читатель «Фонтанки». На двери самого магазина появилось объявление о том, что он закрыт «по техническим причинам». Связаться с компанией не удалось.
Ранее деятельность магазина уже приостанавливал Роспотребнадзор, который находил в нем нарушения санитарных норм.
Также сообщалось, что у здания, в котором открылся магазин, отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. Владелец, компания «Светлый путь», а также управляющее «Сезоном» ООО «Менахем», были наказаны штрафами.