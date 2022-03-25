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Приставы опечатали «Сезон» на Пулковском шоссе. Ранее у собственника помещения были проблемы с вводом в эксплуатацию

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Супермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе, 40 опечатали судебные приставы. Фотографиями пломб 25 марта поделился читатель «Фонтанки». На двери самого магазина появилось объявление о том, что он закрыт «по техническим причинам». Связаться с компанией не удалось.

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Ранее деятельность магазина уже приостанавливал Роспотребнадзор, который находил в нем нарушения санитарных норм.

Также сообщалось, что у здания, в котором открылся магазин, отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. Владелец, компания «Светлый путь», а также управляющее «Сезоном» ООО «Менахем», были наказаны штрафами.

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Комментарии (1)

Danik
На Оби в Радуге такие объявления.
Может тоже те же проблемы.
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