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Россиян пообещали не наказывать за сообщения о росте цен в магазинах

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В России не будут привлекать к ответственности граждан за посты в соцсетях о росте цен на продукты, если это «выражение позиции человека». Об этом 25 марта в интервью РБК заявил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор также подчеркнул, что сообщения СМИ о росте цен, нехватке товаров и подобных социально-экономических процессах не будут трактоваться как дискредитация военной спецоперации и как основание для уголовного преследования.

«Я считаю, что нет никакой проблемы в такой публикации. Есть достоверные данные — по ряду продуктов, товаров цены выросли. Это факт? Факт. Есть определенная статистика по этому поводу. А оценки причин могут быть разные. Одни могут считать, что это искусственно созданный товарный дефицит. Другие могут считать, что это специальная операция. Третьи считают, что какой-то картельный сговор между сетями и производителями. Но оценки есть оценки — это не факты», — отметил Клишас.

Ранее глава комитета Совфеда по госстроительству сообщил, что пользователей соцсетей не будут наказывать за использование VPN-сервисов.

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Комментарии (7)

W Bons
милосердие иногда стучится в их сердца ?
Бидон Абамкович
гуманность - это когда нквдэшеник не бьет по яйцам, а только выбивает зубы.
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