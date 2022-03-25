Россиян пообещали не наказывать за сообщения о росте цен в магазинах

В России не будут привлекать к ответственности граждан за посты в соцсетях о росте цен на продукты, если это «выражение позиции человека». Об этом 25 марта в интервью РБК заявил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.



Сенатор также подчеркнул, что сообщения СМИ о росте цен, нехватке товаров и подобных социально-экономических процессах не будут трактоваться как дискредитация военной спецоперации и как основание для уголовного преследования.



«Я считаю, что нет никакой проблемы в такой публикации. Есть достоверные данные — по ряду продуктов, товаров цены выросли. Это факт? Факт. Есть определенная статистика по этому поводу. А оценки причин могут быть разные. Одни могут считать, что это искусственно созданный товарный дефицит. Другие могут считать, что это специальная операция. Третьи считают, что какой-то картельный сговор между сетями и производителями. Но оценки есть оценки — это не факты», — отметил Клишас.

