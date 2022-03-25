Доля льготной ипотеки может вырасти до 75–80% в общем объеме жилищных кредитов

Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует, что новые условия ипотеки с господдержкой увеличат ее долю в общем объеме выдачи до 75–80 % . Об этом он сообщил в интервью РБК ТВ. «Программа льготной ипотеки достаточно широкая, и буквально на днях было принято решение правительством и президентом, — заявил Андрей Костин. — Мы уже начали принимать заявки под 12 % , были расширены лимиты до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн по регионам. Это будет точно пользоваться спросом. Если сейчас там половина ипотеки выдавалась по льготам, то я думаю, что уровень льготной ипотеки достигнет 75–80 % ». Первые сделки банк проведет сразу после вступления в силу постановления правительства РФ.

До пересмотра программы ипотеки с господдержкой ставка составляла 7 % , но при этом сумма кредита была ограничена 3 млн рублей, вне зависимости от региона. Также продолжает действовать «Семейная ипотека» с определенной государством максимальной ставкой 6 % и лимитом 12 млн рублей, которая доступна для тех, у кого есть дети, родившиеся после 1 января 2018 года. После повышения ключевой ставки до рекордного уровня, условия по льготным программам остались гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Это заметно и по статистике выдачи кредитов в марте. Так, по итогам трех недель марта ВТБ оформил более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля их объем вырос на 35 % . Наибольшая доля льготных кредитов — более 65 % — пришлась на «семейную ипотеку»: почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой заключено сделок на 10 млрд рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше 1 млрд рублей. В банке считают, что на фоне модернизации госпрограммы увеличится спрос на новостройки: расширение максимальной суммы кредита в 2–4 раза и дополнительные субсидии государства позволят кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России.