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Как не стоит спаивать пленника. Видео объясняет, почему провалилось похищение владельца квартиры в Колпино

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Крики привели полицию в коммунальную квартиру в центре Петербурга, где нашёлся пропавший житель Колпино. Увиденное подсказывает, что охотники за его недвижимостью чередовали кнут с пряником и соблазнились сами.

ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 25 марта, накануне около двух часов ночи в полицию Адмиралтейского района обратились жильцы коммуналки в доме № 10 в Фонарном переулке, утомлённые шумом за стенкой.

По их словам, в одной из комнат гремели, орали, стучали в двери, колотили в стену. Остановить выступление удалось только звонком правоохранителям.

Оказалось, что сосед коротал время с алкоголем и не в одиночестве. Компанию ему составляли кот и молчаливый мужчина.

В отличие от него, хозяин комнаты был рад поговорить. Успел рассказать про неведомого друга, который выкупил две комнаты, и тут же оправдаться за шум: мол, нечему греметь, даже телевизора нет.

«Без обид, но вы едете спать к нам в отдел», — оценил диспозицию полицейский.

В процессе выяснилось, что молчаливый гость — это 54-летний житель Колпино, которого уже успел объявить в розыск сын. Мужчина рассказал, что несколько дней назад двое едва знакомых увезли его из дома, заперли в коммуналке, где то били, то поили, требуя переоформить долю в квартире.

Второго предполагаемого участника аферы оперативники уголовного розыска Колпинского района задержали у промзоны в Гатчине.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Кажется знаю, как этих похитителей зовут. Это Биба и Боба, два ээээ.... *альтернативных гения*.
Но ничего, теперь эти два клоуна уедут по 126 (похищение человека), ну и + вымогалово 😎😂😂
А вот если бы не шум в коммуналке, сколько менты искали бы пропажу? 🤔
DMaster
Правильно, за спаивание кота надо в отдел.
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