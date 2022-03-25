Как не стоит спаивать пленника. Видео объясняет, почему провалилось похищение владельца квартиры в Колпино

Крики привели полицию в коммунальную квартиру в центре Петербурга, где нашёлся пропавший житель Колпино. Увиденное подсказывает, что охотники за его недвижимостью чередовали кнут с пряником и соблазнились сами.

По их словам, в одной из комнат гремели, орали, стучали в двери, колотили в стену. Остановить выступление удалось только звонком правоохранителям.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 25 марта, накануне около двух часов ночи в полицию Адмиралтейского района обратились жильцы коммуналки в доме № 10 в Фонарном переулке, утомлённые шумом за стенкой.

Оказалось, что сосед коротал время с алкоголем и не в одиночестве. Компанию ему составляли кот и молчаливый мужчина.



В отличие от него, хозяин комнаты был рад поговорить. Успел рассказать про неведомого друга, который выкупил две комнаты, и тут же оправдаться за шум: мол, нечему греметь, даже телевизора нет.



«Без обид, но вы едете спать к нам в отдел», — оценил диспозицию полицейский.



В процессе выяснилось, что молчаливый гость — это 54-летний житель Колпино, которого уже успел объявить в розыск сын. Мужчина рассказал, что несколько дней назад двое едва знакомых увезли его из дома, заперли в коммуналке, где то били, то поили, требуя переоформить долю в квартире.



Второго предполагаемого участника аферы оперативники уголовного розыска Колпинского района задержали у промзоны в Гатчине.

