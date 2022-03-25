Полиция спасла петербуржца из четырёхдневного плена. Из него выбивали квартиру в Колпино

Полиция раздумывает над квалификацией уголовного дела после злоключений, которым подвергла жителя Петербурга парочка из Ленинградской области. Его здоровье они меняли на его же квартиру. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 марта.



О пропаже 54-летнего колпинца заявил сын. После того, как родитель не ответил на звонок 20 марта и пропустил все последующие сообщения, сын поехал домой и упёрся в закрытую дверь.



На третий день молодой человек привлёк к поискам полицию. Накануне стало ясно, что поводы для опасений у него были. Отец позвонил с незнакомого номера и коротко сказал, что похищен и его держат в коммуналке где-то на улице Декабристов: бьют и требуют долю в трёшке на бульваре Трудящихся.

