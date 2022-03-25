Российский рынок акций растерял былой энтузиазм. Второй день торгов закончился падением на 3,7%

По итогам торгов 25 марта, индекс Мосбиржи опустился до 2484,13 пункта. Для сравнения: вчерашние торги, первые за месяц, для него начались на отметке 2474,5 пункта, а закончились ростом на 4,37%, на уровне 2620,6 пункта.



Больше всего 25 марта выросли акции холдинга «Фосагро» (+9,46%), больше всего упали бумаги «Аэрофлота» (-18,25%). Также в пятерку лидеров роста вошли «Новатэк» (4,2%), «Сургутнефтегаз» («префы», +1,47%), «Роснефть» (+1,36%), «Татнефть» (+0,71%). В пятерку лидеров снижения попали «Газпром» (-12,19%), «Северсталь» (-9,34%), Магнитогорский металлургический комбинат» (-8%), ВТБ (-7,89%). Акции Сбербанка по итогам дня снизились на 3,48%.

