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Российский рынок акций растерял былой энтузиазм. Второй день торгов закончился падением на 3,7%

Второй после длительного перерыва день торгов акциями российских компаний закончился падением индекса Московской биржи на 3,66%. Это практически тот же уровень, с которого начинались торги вчера.

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По итогам торгов 25 марта, индекс Мосбиржи опустился до 2484,13 пункта. Для сравнения: вчерашние торги, первые за месяц, для него начались на отметке 2474,5 пункта, а закончились ростом на 4,37%, на уровне 2620,6 пункта.

Больше всего 25 марта выросли акции холдинга «Фосагро» (+9,46%), больше всего упали бумаги «Аэрофлота» (-18,25%). Также в пятерку лидеров роста вошли «Новатэк» (4,2%), «Сургутнефтегаз» («префы», +1,47%), «Роснефть» (+1,36%), «Татнефть» (+0,71%). В пятерку лидеров снижения попали «Газпром» (-12,19%), «Северсталь» (-9,34%), Магнитогорский металлургический комбинат» (-8%), ВТБ (-7,89%). Акции Сбербанка по итогам дня снизились на 3,48%.

Объем торгов по сравнению с предыдущим днем сократился в два раза, до 49,17 млрд рублей. Если в прошлый раз акциями Сбера и «Газпрома» наторговали на 44 млрд рублей (по 22 млрд на каждую компанию), сегодня объемы торгов по ним составили 7,7 и 16,2 млрд рублей соответственно.

Накануне на Мосбирже открылись первые за месяц торги акциями российских компаний. Как это было, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (12)

whitehorse
Денюжка на выкуп закончилась? ((
pgrad
И только "акционеры пятерочек" твердо уверены в завтрашнем дне!
виноватобама
давайте посмотрим на Лондонскую биржу, там вооообще без всплесков
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