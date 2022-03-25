ТАСС: Интернет-торговцы после закрытия иностранных площадок массово переходят на российские маркетплейсы

«Яндекс Маркет» дает возможность магазинам одежды и обуви торговать на сервисе по тарифу — 1 рубль за каждый проданный товар. Эти условия доступны продавцам, которые подключат до конца апреля экспресс-доставку для продажи своих товаров.

С 14 по 20 марта количество продавцов одежды и обуви в «Яндекс Маркете» увеличилось почти на 6 тысяч, что является рекордным количеством подключений.

После запрета в РФ Instagram* (соцсеть заблокирована на территории РФ. — Прим. ред. ) маркетплейсы создали особые условия торговли для поддержки российских продавцов, выяснил ТАСС 25 марта.

Ozon решил чаще перечислять выплаты продавцам за проданные товары — шесть переводов в месяц вместо двух. Также отменена плата за размещение на складах Ozon до 30 июня для сезонного и особо популярного ассортимента, сообщила пресс-служба компании ТАСС.



Flowwow, сервис локальных магазинов цветов и сладостей, предложил условия торговли без комиссии. Для этого необходимо, чтобы клиент перешел на страницу магазина по прямой ссылке. Теперь любой магазин может использовать свой профиль на платформе в качестве сайта, оплачивая только банковский сбор.



Wildberries, крупнейший маркетплейс в России, отменил плату за хранение всех товаров на складах, что позволит продавцам уменьшить расходы на логистику и сдерживать рост цен на товары.



«Маркетплейсы должны создать преференции для отечественных производителей, например: сделать рекламу на своих площадках доступнее, поднять комиссии для иностранных брендов, а российским снизить», — прокомментировала основательница бренда одежды Makoday Akinfeev Ирина Макодай.

