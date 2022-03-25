ТАСС: Интернет-торговцы после закрытия иностранных площадок массово переходят на российские маркетплейсы

После запрета в РФ Instagram* (соцсеть заблокирована на территории РФ. — Прим. ред.) маркетплейсы создали особые условия торговли для поддержки российских продавцов, выяснил ТАСС 25 марта.
С 14 по 20 марта количество продавцов одежды и обуви в «Яндекс Маркете» увеличилось почти на 6 тысяч, что является рекордным количеством подключений.
«Яндекс Маркет» дает возможность магазинам одежды и обуви торговать на сервисе по тарифу — 1 рубль за каждый проданный товар. Эти условия доступны продавцам, которые подключат до конца апреля экспресс-доставку для продажи своих товаров.
Ozon решил чаще перечислять выплаты продавцам за проданные товары — шесть переводов в месяц вместо двух. Также отменена плата за размещение на складах Ozon до 30 июня для сезонного и особо популярного ассортимента, сообщила пресс-служба компании ТАСС.
Flowwow, сервис локальных магазинов цветов и сладостей, предложил условия торговли без комиссии. Для этого необходимо, чтобы клиент перешел на страницу магазина по прямой ссылке. Теперь любой магазин может использовать свой профиль на платформе в качестве сайта, оплачивая только банковский сбор.
Wildberries, крупнейший маркетплейс в России, отменил плату за хранение всех товаров на складах, что позволит продавцам уменьшить расходы на логистику и сдерживать рост цен на товары.
«Маркетплейсы должны создать преференции для отечественных производителей, например: сделать рекламу на своих площадках доступнее, поднять комиссии для иностранных брендов, а российским снизить», — прокомментировала основательница бренда одежды Makoday Akinfeev Ирина Макодай.
14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. После ограничения доступа к социальной сети, которая принадлежит корпорации Meta** (деятельность запрещена на территории РФ), признанной экстремистской организацией, российский малый бизнес был вынужден перейти на другие площадки.
*Соцсеть заблокирована на территории РФ.
**Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.