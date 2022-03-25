Власти Петербурга заявили, что инсулина хватит на всех льготников

Как отметил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, в Петербург поступила крупная партия инсулинов для льготных категорий жителей — порядка 20 тысяч упаковок. И на сегодня для льготного лекарственного обеспечения по всем наименованиям инсулинов — и коротких, и средних, и длинных, и комбинированных — потребность полностью закрыта.



По словам чиновника, 90% инсулинов на отечественном рынке производятся в России. И сырья хватит на несколько лет.



«Два крупных завода, у которых неполный цикл, но есть сырье, — Novo Nordisk и Sanofi — находятся в Орловской и Калужской областях. Они подтверждают, что сырья для производства хватит на срок до года. Третий крупный завод, «Герофарм», обладает полным циклом производства. Генно-инженерные инсулины, которые он производит, не зависят от сырья», — рассказал Андрей Сарана.

