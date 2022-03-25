«Это на такси». Полиция показала, где прячут сейф торговцы БАДами в Петербурге и что в нём

Шесть человек попали под следствие по делу о мошенничестве в особо крупном размере в Петербурге. Полиция показала, как ходила по квартирам пообещавших, по версии следствия, пенсионерам чудеса и где у них деньги лежат.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 25 марта, дело передано в Петроградский районный суд. Фигурантов шестеро, двое из них россияне, остальные — граждане сопредельных стран. По версии следствия, с августа по декабрь 2020 года они продавали пенсионерам спортивное питание под видом медикаментозной альтернативы операциям. Чуда не дождались девять пожилых людей.

Колл-центр был оборудован в частном доме во Всеволожском районе Ленобласти. В разговорах с горожанами преступники представлялись медработниками и заявляли, что здоровье собеседников требует хирургического вмешательства, но тут же оговаривались, что ещё остались редкие и дорогие лекарства. Курьер привозил поверившим БАДы.



Документы на покупку добавок найдены во время обысков. Также изымали автомобиль, ноутбуки, телефоны, сим-карты, черновики с записями и деньги из запрятанного в шкаф сейфа. Владелец на видео объяснял, что рубли, доллары и евро заработал водителем такси.



За время следствия позиция фигурантов изменилась. На заключительных этапах они не только признали вину, но и возместили ущерб на сумму в 490 тысяч рублей.



Осталось выплатить чуть менее ста тысяч рублей. Чтобы обвиняемые не передумали, на автомобиль и деньги наложен арест.



Также под арестом трое мужчин и женщина. Еще двое фигурантов ограничены более мягкой мерой пресечения, в отношении них следственные действия продолжаются.

