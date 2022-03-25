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Девелоперы замораживают стройки из-за нарушения логистики и роста цен на стройматериалы

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Согласно опросу межотраслевой ассоциации саморегуляторов «Синергия», 40 % застройщиков останавливают работы на отдельных жилых и коммерческих объектах, сообщает «Коммерсантъ» 25 марта.

В опросе «Синергии» участвовали тысяча топ-менеджеров строительных и проектных компаний. 70 % работают в нескольких регионах, 25 % строят в Москве и Подмосковье. Еще 29 % остановили недавно начатые работы и перенаправили ресурсы на завершение других проектов. Главные причины — нарушение логистических цепочек и подорожание стройматериалов.

Как минимум две компании — Acons Group и «Эспро Девелопмент» — сообщили о приостановке строительных работ.

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Комментарии (2)

One Person
Ага. Особенно с учетом того, что 80% покупок было по ипотеке. Она на сколько схлопнется. Ну уж на те же 40% наверняка.
Главный спец по технике консервации
Годно. Цены на недвигу будут расти "опережающими темпами".
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