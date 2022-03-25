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В Петербурге двое под камерой яростно снимали швейцарские часы с прохожего

Полиция Выборгского района Петербурга задержала двоих за нападение на прохожего. Он оказался на земле, но так и не позволил снять с руки часы.

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Кульминацию случившегося на Ярославском проспекте, 81, сняла уличная камера, видео 25 марта публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», в полицию накануне днём обратилась петербурженка, 42-летний муж которой вернулся избитым.

ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Мужчина рассказал, что рядом с домом на Ярославском проспекте на него напали двое не очень трезвых граждан. Целью, по всей видимости, были часы Tissot — именно их пытались снять с руки прохожего. Судя по видео, борьба за браслет шла отчаянно и в основном на асфальте. Несмотря на численное превосходство, владелец смог вырваться и сбежать вместе с часами.

Полицейские по горячим следам задержали двоих безработных из Гатчинского района Ленобласти. Старшему из них 49 лет, младшему — 37.

«Потерпевший в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение», — рассказали в полицейском главке.

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Комментарии (6)

killbeachtrash
Хорошо у меня очки не золотые...от них не "освободят".
Человек без лица
"Главное чтобы не как в 90-е! Швейцарские часы сегодня- признак предателя и пацифиста!)"

Думаете, это пехота обнуленного выдвинулась на зачистку?
Gudd-Head
Тиссо не Омега - стоят всего ничего, у меня самого Тиссо
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