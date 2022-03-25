В Петербурге двое под камерой яростно снимали швейцарские часы с прохожего

Кульминацию случившегося на Ярославском проспекте, 81, сняла уличная камера, видео 25 марта публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», в полицию накануне днём обратилась петербурженка, 42-летний муж которой вернулся избитым.
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
Мужчина рассказал, что рядом с домом на Ярославском проспекте на него напали двое не очень трезвых граждан. Целью, по всей видимости, были часы Tissot — именно их пытались снять с руки прохожего. Судя по видео, борьба за браслет шла отчаянно и в основном на асфальте. Несмотря на численное превосходство, владелец смог вырваться и сбежать вместе с часами.
Полицейские по горячим следам задержали двоих безработных из Гатчинского района Ленобласти. Старшему из них 49 лет, младшему — 37.
«Потерпевший в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение», — рассказали в полицейском главке.