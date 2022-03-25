Япония расширила санкции против России. Включены Игорь Шувалов, Татьяна Навка, Елизавета Пескова

Среди физлиц, добавленных в санкционный перечень (он предполагает ряд рестрикций, включая заморозку активов), глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета и Николай и его супруга Татьяна Навка, родственники секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Япония расширила антироссийские санкции, включив в список 25 россиян и десятки организаций, сообщает 25 марта ТАСС со ссылкой на японский МИД. Кроме того, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Введены дополнительные экспортные санкции, список компаний и организаций расширен с 49 до 130. Включены производители электроники, техники, судов, в том числе «Российские космические системы».



Япония ввела уже несколько пакетов санкций против России. 16 марта премьер-министр страны объявил об исключении РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле. После этого в санкционный список были внесены ещё 15 россиян (в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, заместители министра обороны и др.) и 9 организаций, активы которых в стране будут заморожены. В общей сложности под индивидуальные санкции попали более 100 человек, а в список запрещённых к экспорту товаров и технологий — 300 наименований. Заморожены активы нескольких банков.



Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова в интервью изданию Business Insider 20 марта выразила недоумение из-за санкций, которые ввели в отношении нее, ведь она сама не имеет никакого отношения к военной спецоперации на Украине. «Я расстроена, потому что хочу путешествовать, и я люблю разные культуры», — заявила Пескова.