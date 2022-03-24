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ФАС предостерегла компании из-за заявлений о подорожании авиабилетов

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Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения организациям, публично заявившим о росте цен на авиабилеты. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ФАС.

«Такие прогнозы представители АО «ВТБ Капитал» и Национального рейтингового агентства озвучили в СМИ. Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится в сообщении.

ФАС предупреждает, что при выявлении признаков и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями примет меры и будет пресекать недобросовестные практики.

Ранее ФАС выдала туроператорам предостережения из-за сообщений о повышении цен на летний отдых в России.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Проснулись пупсички- уже подорожали , на моем рабочем маршруте на 40 процентов от того что было ровно месяц назад и это еще похоже не предел.
Denis_5e4cccd08a04e
Из-за боязни подорожания авиабилеты уже покупают впрок, про запас. Больше двух в одни руки не давать!
TheBest
Надо же компенсировать падение акций авиакомпании
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