ФАС предостерегла компании из-за заявлений о подорожании авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения организациям, публично заявившим о росте цен на авиабилеты. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ФАС.



«Такие прогнозы представители АО «ВТБ Капитал» и Национального рейтингового агентства озвучили в СМИ. Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится в сообщении.



ФАС предупреждает, что при выявлении признаков и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями примет меры и будет пресекать недобросовестные практики.

