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ФАС выдала туроператорам предостережения из-за заявлений о повышении цен на летний отдых в России

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Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения должностным лицам туроператоров, которые сообщали о повышении цен на летний отдых в РФ. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Предостережения получили должностные лица туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты компаниями, которые предоставляют туристские услуги, как руководство к действию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие заявления могут вызвать необоснованный рост цен и ажиотажный спрос на туристические услуги, а объективных оснований для этого может и не появиться.

Ведомство обращает внимание участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. Искусственное создание ажиотажа там назвали недопустимым.

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