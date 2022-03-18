ФАС выдала туроператорам предостережения из-за заявлений о повышении цен на летний отдых в России

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения должностным лицам туроператоров, которые сообщали о повышении цен на летний отдых в РФ. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ведомства.



«Предостережения получили должностные лица туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты компаниями, которые предоставляют туристские услуги, как руководство к действию», — говорится в сообщении.



Отмечается, что такие заявления могут вызвать необоснованный рост цен и ажиотажный спрос на туристические услуги, а объективных оснований для этого может и не появиться.

